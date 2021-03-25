الجابون وجامبيا تلحقان بركب المتأهلين لأمم أفريقيا

تأهل منتخب الجابون إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، وذلك عقب فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية 3 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة بالتصفيات.

وتقدم المنتخب الجابوني عن طريق أرون بوبندزا في الدقيقة 44، قبل أن يضيف دينيس بوانجا الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 86 سجل بيير إيمريك أوباميانج الهدف الثالث لفريقه.

ورفع المنتخب الجابوني رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد المنتخب الكونغولي عند ست نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، حجز منتخب جامبيا بطاقة الصعود الثانية عن المجموعة، بفوزه على منتخب أنجولا 1 / صفر.

وسجل سيساي هدف المباراة الوحيد للمنتخب الجامبي في الدقيقة 62.

ورفع المنتخب الجامبي رصيده إلى عشر نقاط، ليحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة خلف المنتخب الجابوني المتصدر، فيما تجمد رصيد المنتخب الانجولي عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.