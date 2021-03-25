ياسمين رئيس تطرح البرومو التشويقي لمسلسل ملوك الجدعنة

طرحت الفنانة ياسمين رئيس، البرومو التشويقي لمسلسل "ملوك الجدعنة" الذي يجمع في بطولته بين النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان.

وعلقت رئيس: "البرومو الرسمي لمسلسل ملوك الجدعنة، رمضان على mbc مصر".

المسلسل يقدم رؤية مبتكرة عن حدوة فيلم "سلام يا صاحبي" الذي جمع في بطولته بين النجمين عادل إمام وسعيد صالح، وتدور قصته حول صديقين بدأ حياتهما من الصفر حتى أصبحا رجال أعمال وشهد مشوارهما الدخول في مناطق شائكة مع الخارجين عن القانون.

مسلسل "ملوك الجدعنة" يصور حاليا بالكامل في لبنان، ويشارك في بطولته كل من ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، وليد فواز، وهو أخر أعمال الفنان الراحل يوسف شعبان، والعمل سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.