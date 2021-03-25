ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال مارس الحالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام.

وبحسب البيانات الأولية ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى سالب 8ر10 نقطة مقابل سالب 8ر14 نقطة خلال فبراير الماضي. وكان المحللون يتوقعون تحسن المؤشر إلى سالب 5ر14 نقطة خلال الشهر الحالي.

جاءت قراءة المؤشر خلال الشهر الحالي الأعلى منذ فبراير 2020 عندما سجل المؤشر سالب 4ر6 نقطة.

في الوقت نفسه، سجل مؤشر ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ككل وفق البيانات الأولية سالب 1ر12 نقطة، مقابل سالب 7ر15 نقطة خلال شباط/فبراير الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ آذار/مارس 2020.

تعتمد بيانات المؤشرين على البيانات التي تم جمعها خلال الفترة من أول حتى 23 آذار/مارس الحالي.

ومن المقرر صدور البيانات النهائية لثقة المستهلكين في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي يوم 30 من الشهر الحالي.