برلمان الهند يوافق على تأسيس بنك جديد لمشروعات البنية التحتية

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وافق البرلمان الهندي على تشريع لإنشاء مؤسسة تمويل تنموي لتمويل مشروعات البنية التحتية في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان قولها خلال مناقشة حول مشروع قانون إنشاء "البنك الوطني لتمويل البنية التحتية والتنمية" لعام 2021 في مجلس الشيوخ بالبرلمان إن المؤسسة سوف تكون قادرة على إصدار أوراق طويلة الأجل محليا.

وسوف يتم إنشاء المؤسسة برأس مال أولي قدره 200 مليار روبية (8. 2 مليار دولار)، وسوف تكون قادرة على جمع ما يصل إلى 3 تريليونات روبية خلال السنوات القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يساهم في المؤسسة مستثمرون محليون وليس فقط صناديق التقاعد الكبيرة والصناديق السيادية.

وقالت سيتارامان، إن زيادة الحسابات غير المادية في الشهور الأخيرة يظهر أن موقف الادخار للمواطنين الهنود يتغير وأن الأفراد يستثمرون في سوق الأوراق المالية.