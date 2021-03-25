 الشريف سكرتيرا عاما لمحافظة جنوب سيناء وهشام الطويل سكرتيرا مساعدا - بوابة الشروق
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الشريف سكرتيرا عاما لمحافظة جنوب سيناء وهشام الطويل سكرتيرا مساعدا

رضا الحصري
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 4:54 م | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 4:54 م
أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لـ7 قيادات محلية.
وتضمنت الحركة تعيين اللواء أيمن محمد الشريف، من وظيفة رئيس مدينة الأقص،ر لوظيفة سكرتير عام لمحافظة جنوب سيناء، خلفًا للواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء.
وتعيين اللواء مجدي محمد الوصيف، سكرتير عام مساعد جنوب سيناء، في وظيفة سكرتير عام مساعد دمياط ، ونقل اللواء هشام على الطويل، من سكرتير عام مساعد البحر الأحمر إلى سكرتير عام مساعد جنوب سيناء

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