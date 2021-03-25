وزير الخارجية الفرنسي: يجب إخراج القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن الاتحاد الأوروبي موحد فيما يتعلق بالملف الليبي، مؤكدًا أنه يقف إلى جوار الحكومة الجديدة لمساعدتها على الانتقال الإيجابي.

وشدد لودريان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الألماني والإيطالي، مساء الخميس، على أهمية عقد الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر في موعدها، فضلًا عن تنفيذ وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أهمية العمل على إخراج والانسحاب الكامل للقوات والمرتزقة الأجانب حتى تستعيد ليبيا سيادتها ووحدتها.

وأعرب عن سعادته بزيارة ليبيا بعد أسابيع عدة من انتخاب رئيس حكومة جديد وبعد حصوله على الثقة، قائلًا إنها مرحلة هامة جدًا للبلاد، إضافة إلى وجوب السماح لليبيا لاستعادة استقرارها ووحدتها وسيادتها.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن ليبيا من الدول القريبة والمجاورة للاتحاد الأوروبي، متابعًا: «علينا الالتفات إلى تداعيات الأزمة الليبية فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، لأن استقرارها هام للشرق الأوسط والساحل».