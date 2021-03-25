محافظ الإسكندرية يفتتح احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية 2021

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس الأربعاء، فعاليات الاحتفالية بيوم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، التي تنظمها المحافظة بدار الأوبرا على مسرح سيد درويش، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

وخلال كلمته، قدم المحافظ التحية لجميع أمهات الشهداء من الجيش والشرطة، وأمهات المصرين، معربا عن سعادته بتواجده للاحتفال بالمرأة المصرية، وأوضح أنه من الصعب الحديث عن الدور الذي تقوم به المرأة وخاصة المصرية، مؤكدا دعم المحافظة الكامل للمرأة، وخاصة السكندرية على جميع الأصعدة.

وأكد المحافظ الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بمكانة المرأة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها.

وكرم محافظ الإسكندرية، أمهات شهداء الجيش والشرطة، وعددا من الأمهات المثاليات، وكذلك نماذج سكندرية مضيئة وعلى رأسهن الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، مؤكدا دورها المميز.

وشهدت الاحتفالية، عدة فعاليات ضمت كورال غنوة، ومسرحية بنات مصر، وأوبريت هنا مصر.