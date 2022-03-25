 بايدن يصف بوتين بأنه مجرم حرب خلال زيارته إلى بولندا - بوابة الشروق
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بايدن يصف بوتين بأنه مجرم حرب خلال زيارته إلى بولندا

وارسو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 25 مارس 2022 - 9:03 م | آخر تحديث: الجمعة 25 مارس 2022 - 9:03 م
وصم الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجددا الزعيم الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، وكانت هذه المرة خلال زيارة للاطلاع على استجابة بولندا الإنسانية المباشرة للفارين من الحرب من أوكرانيا المجاورة.

وقال بايدن في مدينة جيشوف البولندية إن الديمقراطيات "متحدة في معارضتنا وجهودنا للحد من الدمار الذي يحدث على أيدي رجل أعتقد صراحة أنه مجرم حرب".

وقال: "أعتقد أن ذلك يفي بالتعريف القانوني لهذا أيضا".

وانضم بايدن إلى الرئيس البولندي أندريه دودا في جيشوف للتعرف على حجم الجهود الإنسانية المبذولة لدعم اللاجئين الفارين من أوكرانيا.

وذكر بايدن: "هؤلاء الرضع الصغار والأطفال الصغار. وأنتم تنظرون إلى الأمهات، لا يجب عليكم أن تفهموا اللغة التي يتحدثون بها، ترون الألم في عيونهم، وأعني حرفيا الألم، شاهدوا أطفالهن".

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