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انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والسنغال في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم بتقدم الفراعنة بهدف دون رد.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 4 بالنيران الصديقة عن طريق ساليو سيس مدافع السنغال.

البداية جاءت سريعة ومثالية لمنتخب مصر، بهدف مبكر في الدقيقة 4، بعدما تسلم محمد صلاح طولية عمرو السولية خلف الدفاع، ليسدد وتصطدم بجسد الحارس ميندي ثم العارضة وترتد في جسد ساليو سيس الظهير الأيمن لتسكن الشباك.

حصل تريزيجيه على ركلة حرة في الدقيقة 8 في الثلث الدفاعي للسنغال لكنه سددها أرضية ضعيفة.

اضطر منتخب السنغال لإجراء تبديل مبكر في الدقيقة 13 لاستبدال مدافع باريس سان جيرمان عبده دياللو، للإصابة، وشارك بابي أبو سيسيه بديلا له.

سدد مصطفى محمد رأسية خطيرة بعد جملة وعرضية من عمر جابر في الدقيقة 24 لكن في يد الحارس ميندي

بدأ منتخب مصر في استعادة السيطرة تدريجيا وتناقل الكرات بثقة .

احتسب الحكم الكونغولي ندالا خطأ ضد الونش في الدقيقة 31، ليشهر بطاقة صفراء ضد مدافع مصر، وخطأ بحدود منطقة الجزاء.

ارتبك الدفاع المصري في إحدى الكرات بعمق منطقة الجزاء، ورغم المحاولات السنغالية إلا أنه تم تشتيت الكرة أخيرا بالدقيقة 35.

في الدقيقة 37 اتيحت فرصة خطيرة للسنغال عن طريق ماني الذي توغل وسدد ولكن فوق العارضة

شارك ياسر إبراهيم بديلا لمحمد عبدالمنعم في الدقيقة 39، بعد إصابته في وقت سابق إثر كرة مشتركة مع ماني

أهدر الونش فرصة خطيرة لمصر برأسية متابعا كرة عرضية في الدقيقة 40.