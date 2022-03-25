النفط يهبط 2% بعد فشل أوروبي في حظر الخام الروسي

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تراجعت أسعار النفط الخام 2%، الخميس، بعد إخفاق الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على خطة لمقاطعة النفط الروسي، وبعد تقرير عن استئناف الصادرات جزئياً من مرفأ خط أنابيب بحر قزوين من كازاخستان.

وبحسب وكالة "رويترز"، فمن المنتظر أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة على مدى يومين - بدأت الخميس - على شراء الغاز الطبيعي بشكل مشترك، مع سعيهم لخفض الاعتماد على الوقود الروسي، وقال البعض إنه لن يمتثل لطلب روسيا شراء النفط والغاز بالروبل.

ولا تزال دول الاتحاد منقسمة حول فرض عقوبات مباشرة على النفط والغاز الروسيين، وهي خطوة اتخذتها بالفعل الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.57 دولار أو 2.1% إلى 119.03 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.59 دولار أو 2.3% إلى 112.34 دولاراً للبرميل.

ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر مطلعة، أن صادرات النفط الخام عبر خط أنابيب بحر قزوين ستستأنف جزئياً من مرفأ على البحر الأسو الخميس.

وكانت صادرات النفط الخام من خط الأنابيب في كازاخستان قد توقفت تماما عن العمل بسبب أضرار ناجمة عن عاصفة.

وارتفعت أسعار النفط أيضًا بعد انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لأدنى مستوى منذ مايو 2002.