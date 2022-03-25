المخرج رؤوف عبد العزيز يطرح التيزر الثالث لمسلسل انحراف

طرح المخرج رؤوف عبد العزيز، التيزر الثالث لمسلسل "انحراف"، للنجمة روجينا، تمهيدا لعرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وحمل التيزر الثالث واحد من أهم الصراعات الاجتماعية التي بدأت منذ بدء الخليقة، حيث سلط الضوء على صراع الإخوة والأشقاء.

وفي جملة لافتة قالتها النجمة القديرة سميحة أيوب «احنا ما بقيناش اخوات» ببداية التيزر، كانت بمثابة ملخص لواحدة من الصراعات الداخلية في أحداث المسلسل.

وزادت حالة الغموض حول أحداث المسلسل، بعد ظهور سميحة أيوب في مواجهة وصراع مع شقيقها ضمن الأحداث (عبد العزيز مخيون)، بينما ظهر الفنان محمد مهران، في لقطة أخرى مرددا: «أيوة الضفر بيطلع من اللحم».

واختتم التيزر بجملة سميحة أيوب، التي بروزت هذا الصراع حيث قالت: «قابيل قتل هابيل»، فهل سنرى ضمن أحداث المسلسل تطور الصراع إلى القتل بين الأشقاء.

واحتوى التيزر على مشاهد الحركة (الأكشن) والتراجيديا التي تميزت بها نجمة العمل روجينا، ليبرز المسلسل تنوع التيمات الدرامية خلال الأحداث التي ستشكل وجبة دسمة للمشاهد خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، استطاع المخرج رؤوف عبد العزيز أن يبرزها على الشاشة، ليلقي الضوء على احداث حقيقية مستوحاة من الواقع.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، وتدور الأحداث في دراما تشويقية مليئة بالغموض حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية، حيث يصطدمون بطبيبة نفسية، والتي تُجسدها النجمة روجينا، لتُقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

ويشارك النجمة روجينا، بطولة مسلسل "انحراف"، عدد كبير من الفنانين، منهم الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم.