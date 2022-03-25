التحالف العربي: سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء بصامطة السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء بمحافظة صامطة التابعة لإمارة منطقة جازان، جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وأكد التحالف -في خبر عاجل أوردته قناة الإخبارية السعودية- أن المقذوف تسبب في حريق محدود بمحطة توزيع الكهرباء بصامطة ولم يسفر عن خسائر بشرية، قائلاً: "إننا نمارس ضبط النفس ونحتفظ بحق الرد في التوقيت المناسب".

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، تدمير الدفاعات الجوية السعودية 6 طائرات مسيرة (بدون طيار) أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، لافتًا إلى أن المحاولات العدائية الحوثية تعمدت استهداف الأعيان ومنشآت الطاقة في المملكة، مشددًا على أن استمرار الأعمال العدائية الحوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.