وزير القوى العاملة وكيلا لعروس في الأقصر ضمن مبادرة فرحة عمري

شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، بمحافظة الأقصر، فعاليات مبادرة «فرحة عمري» التي تنظمها مديرية القوي العاملة بالمحافظة، لتتواكب مع الاهتمام الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسى برعاية الشباب وتمكينهم بإطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الاجتماعية وغيرها التي تسهم في إحداث التنمية البشرية المطلوبة، فضلا عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وذوي القدرات الخاصة والأرامل والمطلقات ودمجهم في المجتمع.



وشارك سعفان، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في مشهد إنساني رفيع في مراسم عقد قران 4 عروسات من الفتيات أيتام الأب، وكان الوزير ورئيس الجامعة وكيلان لعروسين منهما، وذلك في حضور عبده هاشم، مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، والدكتور محمد العماري، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ومحمد عطا الله، عضو مجلس الشيوخ.



وسلم الوزير دعما ماليا للعرائس كمساهمة من بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسات المجتمع المدني تعينهم على تكوين أسرة وتخفف عن كاهلهم أعباء الزواج في ظل غلاء المهور ومستلزمات تكون عش الزوجية.