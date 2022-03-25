معلول والجزيري يقودان تشكيل تونس أمام مالي بتصفيات المونديال

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أعلن منذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسي عن تشكيل المنتخب، استعدادا لمواجهة مالي في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022».

وشهد التشكيل تواجد علي معلول نجم الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في التشكيل الأساسي لنسور قرطاج لمواجهة مالي.

وجاء تشكيل المنتخب التونسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: محمد دراجر – نادر غندر – منتصر طالبي – علي معلول

خط الوسط: عيسى العيدوني – محمد علي بن رمضان – غيلان الشعلالي

خط الهجوم: يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري – نعيم السليتي

وتُقام مباراة الذهاب بين كلا المنتخبين على ملعب 26 مارس بمدينة باماكو المالية، فيما ستُقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل على الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية