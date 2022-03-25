 إيطاليا تسجل 82 ألفا و648 إصابة جديدة بكورونا و182 وفاة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 82 ألفا و648 إصابة جديدة بكورونا و182 وفاة

د ب ا
نشر في: الجمعة 25 مارس 2022 - 9:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 مارس 2022 - 9:27 ص

 سجلت إيطاليا 82 ألفا و648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 182 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 14 مليونا و153 ألفا و98، والوفيات إلى 158 ألفا و436 حالة

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 135 مليونا و594 ألفا و966 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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