ألمانيا تعتزم خفض وارداتها من النفط الروسي إلى النصف بحلول الصيف



تعتزم ألمانيا خفض وارداتها من النفط الروسي إلى النصف بحلول الصيف المقبل، حسبما أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الجمعة.



وذكر الوزير أنه بانتهاء الصيف وحلول الخريف يمكن لألمانيا أن تتخلى بالكامل عن الفحم الروسي.



وفيما يتعلق بالغاز، أشار الوزير إلى أنه يمكن الاستقلال عن الواردات الروسية باستثناء نسب قليلة بحلول صيف 2024.



وتحدث الوزير المنتمي لحزب الخضر عن نجاحات كبيرة أحرزتها ألمانيا بالفعل في تقليل اعتمادها على واردات الطاقة الروسية خلال في فترة زمنية قصيرة، حيث تسعى الدول الغربية إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع موسكو كعقاب على غزوها لأوكرانيا.



وجاء في وثيقة صادرة عن وزارته: "ألمانيا تقلل بسرعة اعتمادها في مجال الطاقة على روسيا وتضع إمداداتها من الطاقة على أساس أوسع".



وقال هابيك للصحفيين في برلين: "في الأسابيع القليلة الماضية، بذلنا جهودا مكثفة مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة لخفض استيراد الوقود الأحفوري من روسيا وتوسيع أساس إمداداتنا".



وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من عودة هابيك من جولة في الخليج، حيث اتفق على صفقات لتوريد الهيدروجين والغاز الطبيعي المسال.