 بوريل: الاتحاد الأوروبي يرحب بالهدنة الإنسانية المعلنة من قبل حكومة إثيوبيا - بوابة الشروق
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بوريل: الاتحاد الأوروبي يرحب بالهدنة الإنسانية المعلنة من قبل حكومة إثيوبيا

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 25 مارس 2022 - 5:21 م | آخر تحديث: الجمعة 25 مارس 2022 - 5:21 م

قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها حكومة إثيوبيا، وتم الرد عليها بالمثل من قبل سلطات تيجراي.
وأضاف بوريل، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، أنه يجب على جميع أطراف النزاع العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع الأشخاص المحتاجين، دون مزيد من التأخير.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية عن هدنة في شمال البلاد، يوم الخميس، للسماح لسكان إقليم تيجراي المحاصر بالحصول على مساعدات إنسانية عاجلة.

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