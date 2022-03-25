عمر جابر أساسيا في تشكيل مصر أمام السنغال

أعلن البرتغالي كارلوش كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة السنغال والتي من المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022».

وشهد التشكيل تواجد عمر جابر لاعب نادي بيراميدز في التشكيل الأساسي، لتعويض غياب أكرم توفيق الذي يغيب عن المباراة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وجاء تشكيل الفراعنة على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : عمر جابر والونش ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح

خط الوسط : محمد النني وحمدي فتحي وعمرو السولية

خط الهجوم : محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجه

يذكر أن مباراة الذهاب ستُقام بين كلا المنتخبين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، فيما ستُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءا على ملعب ديامينياديو.