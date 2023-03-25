الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص حاول غسل مليوني جنيه حصيلة تجارة مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة- تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بنطاق محافظة القاهرة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية.

وضبط المتهم وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش، وسلاح ناري، ومبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة)، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (السيارات - والمعاملات المالية)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل بمبلغ مليوني جنيه تقريبا.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.