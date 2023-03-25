غينيا الإستوائية تفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

فاز منتخب غينيا الإستوائية على ضيفه منتخب بوتسوانا 2 / صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

وسجل ساول كوكو الهدف الأول في الدقيقة 20، قبل أن يضيف فيدريكو بيكورو الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة طرد تاتو كويبي لاعب منتخب بوتسوانا في الدقيقة 53 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع منتخب غينيا الإستوائية رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب بوتسوانا عند نقطة واحدة في المركز الرابع. وتضم المجموعة أيضا منتخبا تونس وليبيا، واللذان يتواجهان في وقت لاحق من اليوم الجمعة.