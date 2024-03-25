حمادة هلال يتغلب على موت بقوة الخاتم في الحلقة 15 من مسلسل المداح أسطورة العودة

عرضت اليوم الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "المداح أسطورة العودة"، وبدأت الحلقة بطلب رحاب (هبة مجدي) الطلاق من صابر (حمادة هلال) وتذهب رحاب إلى شقيقتها منال (دنيا عبدالعزيز) تاركه بيتها.

ويظهر الجن موت (حمزة العيلي) لـ شقيقة صابر (هلا السعيد) ويقول لها أن صابر (حمادة هلال) هو السبب، وتدخل هبة (هلا السعيد) المستشفى وتنتحر وتقتل نفسها بالسكينة بسبب موت.

وتنتهي أحداث الحلقة بظهور نجل (حنان سليمان) المتوفي لها ويبلغها ويحذرها أن تبلغ صابر أي شيء يحدث، ويستجمع صابر قوته لمواجهه الجن موت (حمزة العيلي) بالخاتم العقيق الذي وجده لينتصر في النهاية.

مسلسل "المداح اسطورة العودة" تدور أحداثه حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

"المداح أسطورة العودة"، من بطولة حمادة هلال، وفتحي عبد الوهاب، وهبه مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.