وكيل تعليم دمياط يتفقد سير العملية التعليمية بإدارتي ميت أبو غالب وفارسكور

تفقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عددا من مدارس إدارتي ميت أبو غالب وفارسكور؛ للاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح بيان أصدره محمد رمضان غريب، اليوم، أن الجولة شملت مدارس أبو العز الابتدائية المشتركة، والفريق مدكور أبو العز للغات، وميت أبو غالب الإعدادية بنين، وأيمن الجميل بإدارة ميت أبو غالب التعليمية.

كما تفقد وكيل الوزارة مدارس جمال نصير الابتدائية، شبانة الإعدادية الثانوية، والشهيد بهجت الطرانيسي الابتدائية بإدارة فارسكور التعليمية.

وحضر وكيل الوزارة، طابور الصباح، وأجرى مع الطلاب حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، والانتظام في الحضور، وممارسة الأنشطة الطلابية.

وأكد وكيل الوزارة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مشيرا إلى أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

كما وجه غريب بتفعيل الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول القيم الأخلاقية والتغيرات المناخية، وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية؛ لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.