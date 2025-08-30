جماهير الأهلي تنفجر غضبًا ضد ريبيرو بعد الهزيمة أمام بيراميدز

شهدت مواجهة الأهلي أمام بيراميدز، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حالة من الغضب العارم في مدرجات جماهير القلعة الحمراء، بعد تأخر الفريق بهدفين دون رد ثم خسارته للمباراة.

وأطلقت جماهير الأهلي هتافات غاضبة ضد المدير الفني خوسيه ريبيرو، مطالبة برحيله فورًا، حيث تعالت الأصوات في مدرجات استاد السلام مرددة: «روح يا ريبيرو.. روح يا ريبيرو.. يا ريبيرو امشي خد جهازك وامشي».

وجاءت موجة الغضب الجماهيري بعدما سجل وليد الكرتي ثنائية لصالح بيراميدز في الدقيقتين 5 و68، وسط أداء باهت من لاعبي الأهلي وعدم قدرة الفريق على العودة للقاء وتلقي الهزيمة.

الهتافات تعكس حالة القلق والإحباط التي تعيشها جماهير الأهلي من تراجع مستوى الفريق، لتفتح المواجهة الجدل حول مستقبل ريبيرو مع المارد الأحمر مبكرًا.