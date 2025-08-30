غزل المحلة يكسر سلسلة التعادلات بثلاثية في شباك الإسماعيلي

نجح فريق غزل المحلة في تحقيق أول فوز له هذا الموسم، بعدما تغلّب على مضيفه الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد هيئة قناة السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

وجاء الهدف الأول للفلاحين في الدقيقة 38 عن طريق رشاد عرفاوي بعد تمريرة مميزة من بسام وليد، قبل أن يضيف محمد عبد اللطيف “جريندو” الهدف الثاني في الدقيقة 63، فيما اختتم سعيدي بن كيبو الثلاثية في الدقيقة 88، ليؤكد تفوق فريقه.

المباراة شهدت توترًا كبيرًا، بعدما تلقى الإسماعيلي ضربتين موجعتين بخسارة لاعبين بالطرد؛ حيث خرج عبد الكريم مصطفى في الدقيقة 26، ثم لحق به حسن منصور في الدقيقة 60، ليكمل الدراويش المباراة بتسعة لاعبين.

بهذا الفوز، رفع غزل المحلة رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس، بعدما أنهى سلسلة التعادلات الأربع التي لازمته منذ انطلاق الدوري، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر، ليستمر في معاناته مع بداية الموسم.