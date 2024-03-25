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استمرار تراجع شحن البضائع عبر الممرات المائية الداخلية في ألمانيا

فيسبادن - د ب أ
نشر في: الإثنين 25 مارس 2024 - 11:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2024 - 11:55 ص

واصل شحن البضائع على طول شبكة الممرات المائية الداخلية الكبيرة في ألمانيا تراجعه طويل المدى خلال العام الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الاثنين، أنه تم خلال العام الماضي شحن 172 مليون طن من البضائع عبر الممرات المائية الداخلية، وكان الرقم في عام 2022 أعلى بمقدار 10 ملايين طن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة شحن الفحم المستخدم لتوليد الكهرباء.

وانخفض نقل البضائع عبر الممرات المائية الداخلية بنسبة 9ر25% منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990، على الرغم من ارتفاع الناتج الاقتصادي الإجمالي. ومقارنة بعام 2019، العام الذي سبق جائحة كورونا، بلغ الانخفاض حتى العام الماضي 3ر16%.

وفي عام 2023 انخفضت عمليات نقل الفحم بأكثر من الربع، وذلك بالتزامن مع انخفاض توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري. وكان قطاع المنتجات البترولية هو القطاع الوحيد الذي حقق ارتفاعا بنسبة 1ر3% إلى 9ر27 طن.

ويشكل شحن الحاويات 4ر9% من البضائع التي يتم شحنها عبر القنوات والأنهار في ألمانيا. ويشكل نقل المواد الصلبة مثل الفحم وخام الحديد والأحجار 6ر56% والمواد السائلة مثل المنتجات البترولية 3ر27%.

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