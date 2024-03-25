محكمة أمريكية تمنح ترامب مزيدا من الوقت لدفع كفالة في حكم الاحتيال المدني

منحت محكمة استئناف أمريكية اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مزيدا من الوقت لدفع ملايين الدولارات طبقا لقرار المحكمة في دعوى احتيال مدني وخفضت مبلغ المال الذي يتعين عليه دفعه كسند كفالة أثناء استئناف الحكم.

ويجب على ترامب الآن دفع سند كفالة كضمان بقيمة 175 مليون دولار في غضون 10 أيام، وفقا لما أعلنته المحكمة في نيويورك اليوم الاثنين، وهو أقل بكثير من نحو 400 مليون دولار المطلوبة في الأصل.

وقال الفريق القانوني لترامب إنه لم يجد أي بنك مستعد لدعم سند الكفالة الذي كان من المفترض أن يكون موعد استحقاقه اليوم الاثنين. لديه الآن 10 أيام لدفع سند كفالة بمبلغ أقل.

وادعى ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "تروث سوشيال" اليوم الاثنين أنه سيطرح أموالا نقدية أو أصولا أو سندا لتغطية متطلبات 175 مليون دولار.

يشار إلى أنه في فبراير الماضي، قضت محكمة في نيويورك في الدعوى المدنية بأن ترامب ارتكب عملية احتيال من خلال الكذب بشأن ثروته وقيمة ممتلكاته في بيانات الذمة المالية. تم رفع الدعوى من قبل المدعية العامة لولاية نيويورك ، ليتيتيا جيمس.