وفاة شخصين وإصابة 27 آخرين في حوادث سير بألمانيا

لقي شخصان حتفهما وأصيب 27 آخرون؛ في حوادث تصادم بين نحو 40 سيارة على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة فورتسبورج في ولاية بافاريا الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إن امرأة "52 عاما" وطفلا "عامان" لقيا حتفهما في مكان الحادث، بينما تم نقل طفل آخر إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته.

وقالت السلطات، إنه تعين غلق الطريق السريع بالكامل في اتجاه نورنبرج حتى وقت مبكر من صباح اليوم بعد 3 حوادث وقعت على الطريق المبلل خلال فترة زمنية قصيرة بعد ظهر أمس الأحد.

ووفقا للسلطات، فإن السلسلة الأولى من حوادث الاصطدام شملت 17 سيارة ووقعت في حوالي الساعة الرابعة مساء (1500 بتوقيت جرينتش)، وذلك عندما اصطدم بعض السائقين ببعضهم على نحو متسلسل جراء التشتت من مركبة معطلة على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة وتسعة آخرين بجروح طفيفة.

وبعد ذلك مباشرة وعلى بعد عدة مئات من الأمتار من مكان الحادث، اصطدمت المزيد من السيارات على نحو متسلسل عقب توقف مفاجئ لأحد السيارات، ما أسفر عن اشتعال النيران في 3 مركبات ووفاة المرأة والطفل الصغير، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة - من بينهم الطفل المصاب بإصابات تهدد حياته - كما أصيب 11 شخصا بجروح طفيفة.

وبعد حوالي نصف ساعة وقع حادث آخر في نهاية التكدس المروري، شمل أيضا 3 مركبات وأدى إلى إصابة شخصين بإصابات طفيفة.

وانتشرت أعداد كبيرة من الشرطة ورجال الإطفاء وخدمات الطوارئ.

وبحسب الصليب الأحمر البافاري، هبطت 3 مروحيات إنقاذ على الطريق السريع.