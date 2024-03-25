وزير الدفاع الإسرائيلي: زيارتي للولايات المتحدة ستركز على الحفاظ على التفوق النوعي لنا

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ،قبل مغادرته اليوم الأحد إلى الولايات المتحدة، أن زيارته الرسمية ستركز على "الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل وسبل تحقيق الهدف المشترك، وهو : النصر على حماس وإعادة الرهائن."

وقال في بيان بالفيديو: "سأغادر إلى الولايات المتحدة، بدعوة من الحكومة الأمريكية في رحلة مهمة للغاية، للقاء عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك وزير الدفاع ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ورئيس وكالة المخابرات المركزية"،بحسب قناة"أي نيوز 24"الإسرائيلية.



وأضاف أن "الرحلة ستركز على الحفاظ على التفوق النوعي لدولة إسرائيل وقدرتها على الحصول على منصات جوية وذخائر، ولكن ليس أقل من ذلك، العلاقة مع الولايات المتحدة والحاجة المشتركة لتحقيق الأهداف في غزة، وهزيمة حركة حماس، وإعادة الرهائن، وتحديد ما نحتاجه لأمن إسرائيل، تجاه قطاع غزة أولاً،ولكن أيضا تجاه لبنان".

وتابع جالانت: "سنتعامل أيضا مع كيفية إعادة سكان الشمال إلى منازلهم، إما من خلال العمل العسكري أو من خلال اتفاق".

وأضاف: "أود أن أشكر من أعماق قلبي الحكومة الأمريكية، وصديقي لويد أوستن، على دعوتي للحضور إلى الولايات المتحدة في وقت مهم، للحفاظ على العلاقة الخاصة والمهمة بين البلدين".

وتأتي زيارة جالانت للولايات المتحدة في الوقت الذي تعارض فيه الأخيرة العملية العسكرية التي تعهد رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو بشنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة من أجل القضاء على كتائب لحماس في المدنية .

وصدرت تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات العملية العسكرية الكارثية على مدينة رفح التي تعاني من أزمة إنسانية، حيث تكتظ بالنازحين من مناطق أخرى من قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية ردا على هجوم حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي .