ريان إير تتعاون مع إدارة بوينج الجديدة لحل مشكلة تأخير تسليم الطائرات

أعلن مايكل أوليري الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأيرلندية العملاقة ريان أير ترحيبه "بالتغييرات المطلوبة بشدة" في إدارة شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة ريان أير القول إن التغييرات الإدارية الفورية في بوينج "ضرورية وجيدة" لبوينج وعملائها.

وقال أوليري إن ريان أير تتطلع لمواصلة العمل في الرئيس التنفيذي المنتهية لشركة بوينج ديف كالهون والرئيس التنفيذي الجديد ستيفاني بوب للقضاء على تأخير تسليم الطائرات بوينج 737 المتفق عليها وهو التأخير الذي يعرقل نمو ريان أير خلال العام الحالي.

وفي وقت سابق، أكدت شركة ريان إير اضطرارها إلى خفض عدد رحلاتها الجوية لأنها لن تتسلم سوى أربعين طائرة فقط من طراز بوينج ماكس بحلول نهاية يونيو المقبل بدلا من العدد المتوقع في الأساس والذي كان يبلغ 57 طائرة.

وقال مايكل أوليري، إنه يشعر "بخيبة أمل" بسبب التأخر في تسليم الطائرات، قائلا: "نشعر بخيبة أمل بالغة بسبب التأخيرات الأخيرة في تسليم طائرات بوينج".

وأضاف أنه يتوقع أن ينخفض عدد الركاب على الرحلات الجوية للشركة خلال العام الجاري إلى أقل من 200 مليون راكب، مقابل توقعات سابقة بأن يصل العدد إلى 205 ملايين على مدار السنة المالية المنتهية في مارس 2025.

وأكد أوليري أن إدارة شركة بوينج مازالت تتمتع بدعمه الكامل.

وحذرت ريان إير من أن التأخر في تسليم الطائرات، بالإضافة إلى وقف تشغيل بعض طائرات إيرباص بسبب مشكلات تتعلق بصيانة المحركات، من شأنه أن يؤدي إلى "زيادة طفيفة في أسعار تذاكر الطيران" خلال الرحلات في أنحاء أوروبا في ذروة الموسم الصيفي.