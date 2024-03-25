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السعودية.. تبرع ملكي بما يعادل 40 مليون دولار لحملة جود المناطق

علم السعودية
علم السعودية
وكالات
نشر في: الإثنين 25 مارس 2024 - 8:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2024 - 8:50 ص

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، عن تبرعين بقيمة 150 مليون ريال سعودي (نحو 40 مليون دولار) لإحدى الحملات السكنية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان قدما تبرعين سخيين لحملة جود المناطق التابعة لمنصة جود الإسكان".

وأوضحت أن "هذا التبرع يأتي ضمن الاهتمام الملكي والدعم المستمر لبرامج الإسكان، وللجهود والمبادرات الوطنية كافة التي تستهدف توفير المساكن للأسر الأشد حاجة في المملكة".

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، ماجد بن عبد الله الحقيل، أن "هذا التبرع سيكون له الأثر الكبير والفاعل في توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة ضمن الجهود المتواصلة التي تعمل عليها منصة جود الإسكان منذ انطلاقها، ومن بينها حملة جود المناطق التي تم تدشينها بشهر رمضان الجاري".

يذكر أن منصة "جود الإسكان" من خلال حملتها (جود المناطق) تأتي لتمكين الأفراد والمؤسسات من المشاركة في شهر رمضان المبارك في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي، لتمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن.


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