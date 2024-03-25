سفير إسرائيل بأمريكا: قرار مجلس الأمن يعطي حماس الأمل في تحقيق وقف إطلاق النار

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، مساء اليوم الإثنين، إن "القرار الذي تبناه مجلس الأمن يقوض الجهود الرامية إلى تحرير الرهائن".

وانتقد إردان، بشدة قرار مجلس الأمن، لأنه يدعو إلى وقف إطلاق النار دون اشتراطه إطلاق سراح الرهائن، بحسب قناة "أي نيوز 24"الإسرائيلية.

وتابع السفير الإسرائيلي: "إن إطلاق سراح الرهائن يجب أن يكون أولوية مجلس الأمن، إن مطالبتكم بوقف إطلاق النار دون اشتراط ذلك بإطلاق سراح رهائننا يقوض الجهود الرامية إلى إطلاق سراحهم، ويعطي حماس الأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار دون تعويض، وكان ينبغي للمجلس أن يعارض هذا الاقتراح".

وتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، قرارا يدعو للمرة الأولى إلى "وقف فوري لإطلاق النار" خلال شهر رمضان، معربًا عن "قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة".

كما طالب المجلس بالإفراج غير المشروط عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وأشار القرار إلى "الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، وتعزيز الحماية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله"، مؤكدًا المطالب برفع جميع الحواجز أمام توفير المساعدات الإنسانية، بالاتفاق مع القانون الإنساني الدولي".

وامتنعت الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، عن التصويت اليوم الإثنين، الأمر الذي ساهم في تبني القرار بعدما صوتت الدول الـ14 الأخرى في المجلس لصالحه.

وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.