تحالف بقيادة قوات الدعم السريع يعلن تشكيل حكومة موازية في السودان

أعلن تحالف سياسي بقيادة قوات الدعم السريع يوم السبت تشكيل حكومة موازية في السودان برئاسة محمد حسن التعايشي.

وذكرت صحيفة سودان تريبيون السودانية أن تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" أعلن عن تعيين رئيس ونائب رئيس للمجلس الرئاسي ورئيس وزراء بما يعني تكوين حكومة موازية للسلطة الرسمية التي يديرها الجيش من بورتسودان شرقي البلاد.

ويتألف التحالف من تنظيمات عسكرية وسياسية وأهلية، أبرزها الدعم السريع والحركة الشعبية ـ شمال، حيث وُقِّع على ميثاقه الأساسي في فبراير الماضي في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال المتحدث باسم التحالف علاء الدين نقد، في بيان بث على منصة التواصل الإجتماعي "اكس"، وجرى تسجيله في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، إن "الهيئة القيادية عقدت اجتماعا يوم الخميس وتوصّلت إلى تشكيل المجلس الرئاسي من 15 عضوًا وتسمية رئيس الوزراء".

وكشف عن تعيين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي” رئيسًا للمجلس الرئاسي، وزعيم الحركة الشعبية ـ شمال عبد العزيز الحلو نائبًا. وأعلن عن تعيين محمد حسن التعايشي رئيسًا لوزراء الحكومة الموازية.

وأشار البيان إلى تعيين رئيس حركة تحرير السودان/المجلس الانتقالي، الطاهر حجر، حاكما لإقليم دارفور، ورئيس حزب (الأسود الحرة) مبروك مبارك سليم، حاكما لإقليم شرق السودان، فيما عين السياسي المستقل فارس النور، حاكما لولاية الخرطوم.

وتأسس تحالف تأسيس في 22 فبراير الماضي، ويضم قوات الدعم السريع وحركات مسلحة وأحزاب سياسية وقوى مدنية، أبرزها "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي تسيطر قواته على مناطق في جنوب كردفان وجبال النوبة، و"الجبهة الثورية" التي تضم عدداً من الحركات المسلحة في دارفور، وأجنحة من حزبي "الأمة" و"الاتحادي الديمقراطي"، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة.

وتُسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور غربي السودان، وأجزاء من إقليم كردفان.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، حربا خلفت عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين داخل وخارج البلاد.