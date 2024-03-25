وفاة 3 أشخاص جراء حريق بمبنى سكني في مدينة ألمانية

لقي ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، حتفهم إثر اندلاع حريق في مبنى سكني بمدينة زولينجن الألمانية اليوم الاثنين.



وقال متحدث باسم قوات الإطفاء إنه لا يزال هناك شخص واحد في عداد المفقودين.



ووفقا للبيانات الأولية للشرطة، أصيب شخصان بجروح خطيرة واثنان آخران بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى. وقدمت فرق الطورائ رعاية في الموقع لعشرة أشخاص آخرين.



وتحدثت قوات الإطفاء عن انتشار حريق هائل في الطابق الأول من المبنى. ولم يتمكن المتحدث حتى الآن من الإدلاء ببيانات عن المكان الذي عثرت فيه قوات الإطفاء على المتوفين. ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.



وقال المتحدث باسم قوات الإطفاء إن المبنى السكني القديم المكون من أربعة طوابق دُمر بشكل كبير وانهارت سلالمه. وبحسب البيانات، شارك في مهمة إطفاء الحريق حوالي 100 فرد من قوات الإطفاء.