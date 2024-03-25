ارتفاع عدد قتلى العواصف الشديدة في البرازيل إلى 25 شخصا

ارتفع عدد ضحايا العوصف الشديدة التي ضربت جنوب شرقي البرازيل إلى ما لا يقل عن 25 قتيلا حتى الآن.

وتم تسجيل 17 حالة وفاة في ولاية إسبيريتو سانتو، 15 منها في بلدة ميموسو دو سول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البرازيلية يوم الأحد نقلا عن وكالة الحماية المدنية المحلية.

وتم الإبلاغ عن الضحايا الثمانية المتبقين في ولاية ريو دي جانيرو المجاورة.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم في انهيار أرضي بمنتجع بتروبوليس السياحي الشهير في ولاية ريو دي جانيرو، حسبما ذكرت وكالة أنباء البرازيل في وقت سابق، نقلا عن السلطات.

وتسببت الأمطار الغزيرة خلال الليل في فيضانات مفاجئة وانهيارات يوم السبت. وفي إسبيريتو سانتو، التي تحد ريو دي جانيرو من الشمال، وتم نقل أكثر من 5400 شخص إلى مكان آمن، حسبما قال متحدث باسم وكالة الحماية المدنية. وفقد أكثر من 250 شخصا منازلهم.

وعلى الرغم من استمرار هطول الأمطار، تمكن عمال الإنقاذ من الوصول إلى المناطق التي عزلتها الفيضانات يوم الأحد.

وفي ريو دي جانيرو، تمكن عمال الطوارئ من إنقاذ أكثر من 90 شخصا في جميع أنحاء الولاية، وفقا لمسؤولين حكوميين محليين.

ولا تزال التوقعات تشير إلى هطول المزيد من الأمطار. ونحن الآن في أواخر الصيف في نصف الكرة الجنوبي، ويعتبر هطول الأمطار الغزيرة أمر شائع في خطوط العرض الاستوائية في هذا الوقت من العام.

وبحسب وكالة الأنباء البرازيلية، سقط أكثر من 300 مليمتر من الأمطار خلال 24 ساعة في بتروبوليس، التي تقع على بعد حوالي 70 كيلومترا شمال مدينة ريو دي جانيرو الساحلية وعلى ارتفاع يزيد عن 800 متر عن سطح البحر.