تايوان تحذر من اقتراب 21 طائرة مقاتلة صينية من أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان، أن قواتها المسلحة رصدت اقتراب 21 طائرة مقاتلة و6 سفن تابعة للجيش الصيني من أراضي البلاد أمس، مشيرة إلى أن 20 طائرة عبرت خط الوسط فوق مضيق تايوان الذي يفصل ما بين جزيرة تايوان والبر الرئيسي للصين.

وقالت الوزراة في بيان على صفحتها على منصة "إكس": تم رصد 21 طائرة و6 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني وسفينتين رسميتين تابعتين للصين تعمل حول تايوان قبل الساعة 6 صباحاً وعبرت 20 طائرة خط الوسط ودخلت مناطق الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية في تايوان".

وحذرت الوزارة من اقتراب المقاتلات الصينية من أراضيها قائلة : "لقد رصدنا الوضع واستجبنا له".

وتقدم وزارة الدفاع التايوانية تقارير منتظمة عن اقتراب طائرات وسفن صينية، حيث تم الإبلاغ عن أعلى عدد من الطائرات هذا العام في 18 مارس، بواقع 59 طائرة، ويعتبر الرقم القياسي على الإطلاق حتى الآن 153 طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني- حسب قناة العربية.

وتتمتع تايوان، التي تعتبر أكبر الجزر الصينية، بحكم إدارة ذاتي منذ عام 1949، ولكن وفقاً للموقف الرسمي المدعوم من قبل معظم الدول، بما في ذلك روسيا، فإنها تعتبر إحدى المقاطعات الصينية.