تنظر محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بجلسة 12 أبريل المقبل، استئناف السايس المتهم بالبلطجة على المواطنين وفرض رسوم مالية على حكم حبسه عامين و3 أشهر في الاتهامات الموجه إليه.

وقضت محكمة جنح مصر الجديدة بمعاقبة سايس سيارات بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر، مع وضعه تحت المراقبة لمدة مماثلة، وذلك بعد إدانته بممارسة أعمال البلطجة وفرض رسوم مالية غير قانونية على المواطنين مقابل ركن سياراتهم.

وكانت الواقعة قد أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يوثق مشاجرة بين السايس وإحدى السيدات بمنطقة مصر الجديدة، حيث رفضت السيدة دفع المبلغ الذي فرضه عليها المتهم نظير ركن سيارتها.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم، الذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول،وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أن المشادة الكلامية نشبت بسبب الخلاف على رسوم الركن.

وعقب استكمال التحقيقات، أمرت نيابة مصر الجديدة الجزئية، برئاسة المستشار أحمد خالد، بإحالة المتهم إلى المحاكمة، حيث أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة.