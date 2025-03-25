جيش الاحتلال يتبنى اغتيال الصحفي حسام شبات بذريعة أنه كان قناصا تابعا لحماس

تبنى جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية اغتيال الصحفي الفلسطيني حسام شبات، زاعمة أنه كان «عنصر قنص في كتيبة بيت حانون التابعة لحركة حماس، وتم توظيفه صحفيًا في قناة الجزيرة».

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، أن «الجيش والشاباك كشفا في شهر أكتوبر 2024 انتماء شبات الواضح إلى الجناح العسكري لحماس».

وزعم «نشر وثائق داخلية لحماس أثبتت خضوعه لعملية تأهيل عسكرية في صفوف كتيبة بيت حانون خلال عام 2019».

ووفقًا لمزاعمه، أشار إلى أن «شبات شارك خلال الحرب في تنفيذ اعتداءات تخريبية، وشارك في أنشطة ضد قوات الجيش وإسرائيل».

#عاجل 🔴 جيش الدفاع والشاباك قضيا على الارهابي الحمساوي #حسام_شبات والذي تم توظيفه أيضًا كصحفيّ في قناة #الجزيرة



🔻قضى جيش الدفاع والشاباك أمس على الارهابي المدعو حسام باسل عبد الكريم شبات الذي شغل عنصر قنص في كتيبة بيت حانون التابعة لحماس والذي تم توظيفه أيضًا صحفيًا في قناة… pic.twitter.com/4VB3HsMyv6 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 25, 2025

واستُشهد الصحفي حسام شبات المتعاون مع قناة الجزيرة مباشر، أمس الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 208، بعد استشهاد شبات.

وأدان المكتب في بيان بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء استشهاد شبات بعد أقل من ساعة من نشره -عبر فيسبوك- نبأ استشهاد الصحفي محمد منصور مراسل قناة «فلسطين اليوم»، إثر قصف مشابه استهدف شقته في خان يونس جنوب القطاع.



