مراسل القاهرة الإخبارية: استشهاد 8 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف للاحتلال

قال يوسف أبو كويك مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائفها بكثافة في الأطراف الشمالية والشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا، حيث سُجلت كثافة نيرانية من قبل المدفعية الإسرائيلية التي تطلق قذائفها من المناطق الشرقية باتجاه الأطراف الشمالية والشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا، مما تسبب في حركة نزوح لمئات الأسر الفلسطينية تحت وطأة القصف الإسرائيلي.

وأضاف أبو كويك خلال مداخلة له مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت في غضون الساعة الأخيرة غارتين على منزلين في منطقة جباليا، وهي منازل مخلاة، لذا، لم تقع إصابات جراء هذه الغارات.

وتابع: «وفي وسط القطاع، شيّع الفلسطينيون اليوم 10 جثامين من الشهداء بعد 3 غارات استهدفت إحداها منزلا في مخيم البريج أسفرت عن استشهاد 8 مواطنين من عائلة واحدة، وغارتين في منطقة الزوايدة ودير البلح».

وذكر أنه في خان يونس، جرى تشييع جثامين 10 شهداء جراء سلسلة من الغارات التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على خيام في المنطقة الغربية من المدينة، والمنطقة الشرقية من خان يونس.