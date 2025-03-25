أولمو: برشلونة يسعى للفوز بكل الألقاب هذا الموسم

أكد نجم وسط برشلونة، داني أولمو، اليوم الثلاثاء أن هدفهم الرئيسي هذا الموسم هو "الفوز بكل الألقاب": الليجا ودوري الأبطال وكأس الملك.

وقال أولمو في تصريحات على هامش مشاركته في إحدى الفعاليات في برشلونة "مقتنعون بقدرتنا على المنافسة على مزيد من الألقاب. لقد فزنا بالفعل بلقب (كأس السوبر الإسباني)، ونرغب في المزيد".

كما شدد صاحب الـ26 عاما على أن هدفه الوحيد دائما منذ عودته لفريقه الأصلي هو "الفوز".

وقال في هذا الصدد "كنت مقتنعا من البداية أننا نمتلك فريقا قادرا على المنافسة على كل شيء، ونحن الآن في مرحلة حسم الموسم مع حظوظنا القائمة في كل البطولات المتبقية".

ويتصدر الفريق الكتالوني جدول ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة، كما أنه سيواجه بوروسيا دوتموند الألماني في دور الثمانية بدوري الأبطال، وكذلك سيخوض إياب نصف نهائي كأس الملك أمام أتلتيكو مدريد.

وأشار الدولي الإسباني أيضا إلى أن طموح المنافسة على كل الألقاب، يعكس "عقلية الفريق والطاقم الفني على حد سواء".

لكنه اعترف في الوقت ذاته بضرورة أن "يتعلم الفريق كيفية إدارة المباريات بشكل أفضل لاستقبال أهداف أقل"، لا سيما مع طريقة اللعب التي يقدمها تحت قيادة الألماني هانز فليك.

وبسؤاله عن فليك، وجديته الواضحة، قال أولمو "لديه ردود أفعال لكل المواقف"، مؤكدا أنه مدرب "قريب من اللاعبين، وكذلك طاقمه الفني بالكامل".