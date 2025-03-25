وزير الخارجية الياباني: النشاط الصيني قرب جزر سينكاكو يتصاعد بوضوح

صرح وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا يوم الاثنين بأن نشاط السفن الصينية بالقرب من جزر سينكاكو "يتصاعد بوضوح"، معربا عن قلقه إزاء استمرار وجود سفينتين صينيتين في المياه المحيطة بالجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي، والتي تسيطر عليها طوكيو وتطالب بها بكين.

وأبلغ إيوايا لجنة برلمانية في الدايت (البرلمان) بأنه نقل مخاوف اليابان إلى كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي خلال لقائهما في طوكيو يوم السبت. وجاءت تصريحاته بينما تواصل سفن خفر السواحل الصينية العمل داخل المياه الإقليمية اليابانية بالقرب من الجزر غير المأهولة منذ الساعات الأولى من يوم الجمعة، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

كما قدّم الوزير الياباني احتجاجا شديد اللهجة لنظيره الصيني، وفقا لما ذكره مسؤول بوزارة الخارجية خلال الجلسة ذاتها.

ووفقا لخفر السواحل الياباني، غادرت السفن الصينية المياه الإقليمية اليابانية بعد الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين، بعد أن مكثت لأكثر من 92 ساعة في المنطقة.



