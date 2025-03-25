ضربات جوية أمريكية تستهدف الحوثيين في اليمن

واصلت الضربات الجوية الأمريكية استهداف مواقع جماعة الحوثي في اليمن حتى فجر اليوم الثلاثاء، حيث أعلن الحوثيون أن إحدى الغارات على العاصمة صنعاء أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة أكثر من 12 آخرين.

وتدخل هذه الهجمات يومها العاشر دون أي مؤشرات على توقفها، في إطار حملة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستهدف الجماعة المسلحة التي تهدد التجارة البحرية وإسرائيل، بينما يسعى أيضا إلى ممارسة ضغوط على إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين.

ولم تكشف الولايات المتحدة حتى الآن عن تفاصيل دقيقة حول الأهداف التي تستهدفها، إلا أن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز زعم أن الضربات نجحت في القضاء على قيادات حوثية بارزة، من بينهم مسؤول الصواريخ الأول في الجماعة.

غير أن الحوثيين لم يؤكدوا هذه المزاعم حتى الآن، حيث اعتادوا التقليل من حجم خسائرهم والمبالغة في نجاح هجماتهم ضد السفن الحربية الأمريكية.

وقال والتز في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس" يوم الأحد: "لقد استهدفنا مقار قيادتهم، ومراكز الاتصالات، ومصانع الأسلحة، وحتى بعض منشآت إنتاج المسيرات ."

وفي غارة أمريكية يوم الأحد، استهدف صاروخ مبنى في أحد الأحياء الغربية بالعاصمة صنعاء، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين، وفقا لما نقلته وكالة سبأ التابعة للحوثيين عن مسؤولين صحيين.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها الحوثيون أنقاض المبنى المدمر، مع برك دماء منتشرة على الأرض المغطاة بالغبار الرمادي الناتج عن القصف.