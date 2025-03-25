 إستونيا تحقق انتصارها الأول في تصفيات المونديال أمام مولدوفا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إستونيا تحقق انتصارها الأول في تصفيات المونديال أمام مولدوفا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 مارس 2025 - 9:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مارس 2025 - 9:39 م

حقق منتخب إستونيا فوزه الأول في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتغلب على مضيفه المولدوفي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة للتصفيات.

وتعرض منتخب مولدوفا لصدمة مبكرة تمثلت في طرد لاعبه ماكسيم كوجاكارو، بعد مضي خمس دقائق من بداية المباراة.

واستغل منتخب إستونيا النقص العددي في صفوف مضيفه على أكمل وجه، إذ تقدم بهدفين حملا توقيع راسموس بيتسون في الدقيقة 19 وراونو سابينن في الدقيقة 30.

وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني تلقى منتخب إستونيا صدمة قوية تمثلت في طرد كيفور بالوميتس.

ورد إيون نيكوليسكو بهدف لمولدوفا في الدقيقة 67، وبعدها بثلاث دقائق أحرز ماتياس كايت الهدف الثالث لإستونيا قبل أن يسجل ميهايل كايماكوف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة.

وحصل منتخب إستونيا على أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف عن منتخب النرويج المتصدر وظلت مولدوفا بدون رصيد في قاع الترتيب.


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