استمرار ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي

استمرت مبيعات السيارات الكهربائية، في الارتفاع على الرغم من الانخفاض في عمليات التسجيل الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من استمرار انخفاض مبيعات سيارات تسلا.

وقالت رابطة الشركات المصنعة للسيارات الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن عمليات التسجيل الجديدة للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ارتفعت بأكثر من الربع لتصل إلى 255 ألفا و489 منذ بداية العام. وهذا يعني أنها شغلت حصة سوقية بنسبة 2ر15% حتى نهاية فبراير الماضي.

ولكن هذا لم يساعد شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، حيث باعت نحو 19 ألف من طراز اكس اس وطرازات أخرى في الاتحاد الأوروبي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، أي نحو أقل بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي.

ويذكر أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، انفصلت شركات أكثر من مرة وعلنا عن سيارات تسلا في أساطيلها بسبب الأنشطة السياسية لمالك الشركة إيلون ماسك.

ولم تتعاف أعداد السيارات المسجلة حديثا في الاتحاد الأوروبي خلال فبراير الماضي بعد بداية ضعيفة للعام.

وقالت رابطة الشركات المصنعة للسيارات الأوروبية، إنه تم تسجيل 853 ألفا و670 سيارة جديدة خلال الشهر الماضي بانخفاض بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي، وهذا يمثل انخفاض بنسبة 3% منذ بداية العام.