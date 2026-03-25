جاليري سماح يفتتح معرض «حدائق الورد» للفنانة منال شعيب بالشيخ زايد

أعلن جاليري سماح عن افتتاح معرض فني جديد بعنوان "حدائق الورد" للفنانة التشكيلية منال شعيب، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 مارس في تمام الساعة السابعة مساءً، بفرع الجاليري في الشيخ زايد. ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة الفعاليات الفنية التي يحرص الجاليري على تنظيمها بهدف دعم الحركة التشكيلية وإبراز تجارب الفنانين المتميزين.

يضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي تعكس رؤية الفنانة منال شعيب لعالم الطبيعة، حيث تستلهم لوحاتها من جمال الورود وتنوعها، مقدمةً معالجة تشكيلية تجمع بين الحس الجمالي والتعبير العاطفي. وتتنوع الأعمال المعروضة بين لوحات تعتمد على الألوان الزاهية والتكوينات الحيوية، بما يعكس حالة من البهجة والتأمل في آن واحد.

ويُتوقع أن يشهد الافتتاح حضور نخبة من الفنانين والنقاد ومحبي الفنون، إلى جانب جمهور من المهتمين بالحركة التشكيلية. كما يتيح المعرض للزوار فرصة التعرف عن قرب على تجربة الفنانة وأسلوبها الفني المميز.

يستمر المعرض لعدة أيام، ويستقبل الزوار يوميًا خلال مواعيد العمل الرسمية للجاليري.