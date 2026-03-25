مياه القناة تكثف جهودها للتعامل مع تداعيات التقلبات الجوية

كثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، جهودها الميدانية للتعامل الفوري مع تداعيات نوة الأمطار، من خلال انتشار فرق الطوارئ والصيانة بكافة المناطق وسحب تجمعات المياه أولًا بأول، للحفاظ على كفاءة الشبكات واستمرارية تقديم خدمات الصرف الصحي.

ودفعت الشركة بعدد كبير من سيارات كسح وشفط المياه والمعدات اللازمة، بجانب تشغيل البدالات بكامل طاقتها، مع المتابعة المستمرة لمناسيب المياه بالشبكات ومحطات الرفع، للتأكد من قدرتها على استيعاب كميات المياه الناتجة عن سقوط الأمطار.

وتابع اللواء أحمد رمضان، رئيس الشركة، سير العمل ميدانيا من المواقع المختلفة، من خلال المرور على النقاط الساخنة ومناطق تجمعات المياه، للتأكد من انتظام العمل وسرعة التعامل مع الموقف على أرض الواقع.

ووجّه رمضان بضرورة استمرار العمل على مدار الساعة والتعامل الفوري مع تجمعات المياه، خاصة فى المناطق الحيوية والمحاور الرئيسية، بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من آثار موجة الطقس المتقلب.

وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين فرق التشغيل والصيانة والطوارئ، وتكثيف أعمال المتابعة والرصد اللحظي لكافة المواقع، لضمان سرعة التدخل واحتواء أي مشكلات طارئة، والحفاظ على انتظام منظومة العمل بكفاءة عالية والمتابعة المستمرة لكافة مواقع العمل، لضمان التعامل الفعال مع تداعيات الأحوال الجوية.