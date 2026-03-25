قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، إن قدرات القوات المسلحة الإيرانية تزداد كل لحظة، بينما الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان عن مهرب.

وذكر في بيان، اليوم الأربعاء: «اصغوا جيدًا، بينما تبحثون عن مهربٍ من طول أمدِ الحرب، فمقاومة أمتنا وقدرة قواتنا المسلحة تزداد مع كل لحظة.. أنتم بأنفسكم تقتربون من نتائج الحرب مع أنفسكم، وتتفاوضون بأنفسكم مع أنفسكم. وكأنكم تعرضتم لصدمة دماغية حتى على مستوى قادتكم السياسيين».

وأضاف: «انظروا، ما في قلوب أبناء أمتنا المتواجدين في الميدان لا يوجد فيها سوى الأمل والإصرار على مواصلة الحرب».

وتابع: «نار أسعار النفط والطاقة مشتعلةٌ منذ فترة، ومستوى اللهب هذا بأيدينا، وهذا بالطبع مجرد متغير واحد من معادلات مجهولة أخرى متعددة أعددناها لكم في هذه المعركة».

واستكمل البيان: «لم يُكسر زجاج واجهات معارضكم ومنشآت أسلحتكم في المنطقة فحسب، بل إن زجاج أعماركم أيضًا بين أيدينا».

وأشار إلى أن إيران هي من صممت هذه المعالم، لأن لها تاريخها وجغرافيتها، وهي بالطبع لن تُمس، وقال: «اعلموا إيران هي إيران، وستبقى إيران».

وشدد على أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقًا، وقال: «سيحدث أمرٌ ما، ونحن من سيفعله! بالتوكل على الله، الطريق مغلق أمام الظالمين وحلفائهم.»

ولفت إلى إعادة صياغة قوانين المرور الجديدة بدون اي تردد، قال: «هذا هو قانونٌ واضحٌ وشفافٌ لا غموض فيه: ليس لكم ولا لمن يرتبط بكم الحق في المرور، قرار إصدار تصريح المرور هو من صلاحياتنا».

وجاء في البيان: «أنتم عالقون، وتتضح معالم ذلك يومًا بعد يوم. ما دُمِّر ليس قواعدكم فقط، بل كيانكم الذي صنعتموه بأكمله.. الأخضر والأبيض والأحمر هي ألوان العلم الذي غلبناكم به بالتوكل على الله العلي القدير الذي نُقش اسمه المقدس عليه».

وأضاف: «بالطبع، لا يُتوقع منكم أن تفهموا ذلك لأن تاريخكم القصير، المليء بالحروب وإراقة الدماء، لا يُقارن بتاريخ إيران.. تمامًا مثل موجات هجماتنا عليكم التي صارت اكثر من عدد سنوات غصب فلسطين على يد الصهاينة الإرهابيين قتلة الأطفال».

وختم بالقول:«اليوم كل حر في العالم يقف على الجانب الصحيح من التاريخ في ثنائية الحق والباطل، وما أشد ضلال من امتلأت بطونهم بالحرام».