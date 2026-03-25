محافظ بورسعيد يتفقد جاهزية عربات كسح مياه الأمطار أمام الديوان العام

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، صباح اليوم، جاهزية عربات كسح وشفط مياه الأمطار أمام الديوان العام، في إطار المتابعة المستمرة لمدى استعداد الأجهزة التنفيذية للتعامل مع التقلبات الجوية المتوقعة، واتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الخدمات.

ورافق المحافظ، خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، وعبد العال عبد الباري السكرتير المساعد، إلى جانب رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد.

وأكد محافظ بورسعيد، الجاهزية التامة لكل المعدات والأطقم الفنية، مُشددًا على ضرورة الانتشار السريع لعربات كسح المياه بمناطق تجمع الأمطار، والتدخل الفوري للتعامل مع أي طوارئ، بما يضمن عدم تأثر الحركة المرورية أو تعطيل مصالح المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة، وربطها بكل غرف العمليات الفرعية بالأحياء، لمتابعة الموقف لحظيًا وسرعة التعامل مع أي بلاغات أو مستجدات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ، على أهمية التنسيق الكامل بين الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المعنية، لضمان تحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع تجمعات المياه، مُؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور هذه الموجة الجوية بسلام.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل على مدار اليوم من خلال متابعة ميدانية دقيقة، مع التأكيد على الالتزام بأعلى درجات الكفاءة في تشغيل المعدات، بما يضمن جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي ظروف طارئة.