الأردن: إيران استهدفت دولا عربية بعد ساعتين من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن بلاده أبلغت الإيرانيين أن عليهم التوقف لأن المملكة ليست طرفا في الحرب.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة المملكة، أن إيران استهدفت الأردن ودول الخليج العربي بعد ساعتين من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، ما شكل مسارا جديدا للأزمة.

ونوه بأنه لا توجد قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الأردنية، موضحًا أن الموجود هو قوات لدول حليفة وصديقة يتم التعاون معها دفاعيا وتدريبيا.

وتابع: «عندما استهدفت إيران الأردن قمنا بما يجب القيام به ووثقنا هذه الاعتداءات في الأمم المتحدة وأثبتنا حقنا في الرد عليها وفق القانون الدولي».

ولفت إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا وعميقًا مع دول الخليج لوقف الاستهدافات الإيرانية وحماية المصالح المشتركة بعد الحرب.

ونوه بأن ملك الأردن عبد الله الثاني على اتصال مع معظم قادة العالم من أجل مناقشة ما يجري واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأفاد بأن الأردن تعرض لأكثر من 240 صاروخا ومسيرة إيرانية خلال الأيام الـ26 الماضية، مؤكدا أن سياسة المملكة ثابتة في السعي إلى جلب الأمان للمنطقة، وتابع: «هذه سياستنا حتى مع إيران».

وكشف عن أن الأردن رفض تمديد إقامة دبلوماسي إيراني ورفض منح اعتماد لآخر، وقال: «موضوع متى وكيف نتعامل مع السفارة الإيرانية في عمّان محكوم باعتبارات سياسية ».