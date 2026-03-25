الأربعاء 25 مارس 2026 5:11 م القاهرة
هاني رمزي: علاقة مسؤولي الأهلي بلجنة الاسكاوتنج لم تكن جيدة

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 25 مارس 2026 - 5:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مارس 2026 - 5:04 م

أكد هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، أن العلاقة بين لجنة الاسكاوتينج ومسؤولي الأهلي لم تكن جيدة، بسبب كثرة المهام الوظيفية.

وقال رمزي، في تصريحات على راديو ميجا إف إم: «العلاقة بين لجنة الاسكاوتينج ومسؤولي الأهلي لم تكن في أفضل حال، بسبب كثرة المهام الوظيفية داخل النادي».

وأضاف: «عدم وجود صلاحيات واضحة، وضعف في التنفيذ، وعدم وضوح الرؤية، كلها عوامل تؤدي إلى تأخير القرارات في العديد من الأمور، مع وجود تضارب في بعض الملفات داخل الأهلي».

وتابع: «اتخاذ أي قرار في الأهلي كان يحتاج إلى وقت طويل، بسبب تعدد الجهات مثل وجود مدير رياضي، ولجنة تخطيط، ولجنة كرة، ما يؤدي إلى تأخير وبطء في العديد من القرارات».


