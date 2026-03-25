رئيسة البنك المركزي الأوروبي: لن يقيدنا التردد بشأن إيران

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك سيتحرك بحزم وسرعة في حال أدى ارتفاع تكاليف الطاقة الحالي لموجة تضخم أوسع نطاقا، على الرغم من أن البنك مازال يقيم الصدمة الناجمة عن الحرب في إيران.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لاجارد قالت اليوم الأربعاء إنه على الرغم من أن الوضع مختلف عما كان عليه عام 2022، عندما دفع الغزو الروسي لأوكرانيا الأسعار للارتفاع، فإن هناك" أسبابا لتوخي الحذر".

وأضافت " لن نتحرك قبل أن تكون لدينا معلومات كافية بشأن حجم الصدمة واستمرارها وانتشارها".

وأضافت" ولكن التردد لن يقيدنا، التزامنا بتحقيق نسبة تضخم تقدر بـ 2% على المدى المتوسط غير مشروط".